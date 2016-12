Roma, 30 dic. (askanews) - Anas comunica in una nota che la strada statale 231 'di Santa Vittoria' a Bra è stata riaperta.

Anas aveva precedentemente comunicato la chiusura provvisoria al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 231 al km 41,500, in località discesa Orti nel comune di Bra in provincia di Cuneo, per consentire il recupero di un veicolo uscito di strada.

L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, comunicava Anas, ha coinvolto solo un veicolo e non si registrano feriti.