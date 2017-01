Torino, 23 gen. (askanews) - Resterà in Abruzzo fino a domani, martedì 24 gennaio, l'elisoccorso per il trasporto dei feriti che la Regione Piemonte ha inviato venerdì e che sta fornendo un prezioso aiuto in particolare nella zona dell'albergo Rigopiano sommerso da una valanga.

"Il nostro mezzo - ha detto l'assessore piemontese alla Sanità, Antonio Saitta - è stato utile per il trasporto della coppia di fidanzati e di altre due persone scampate alla tragedia che ha colpito la zona del comune di Farindola. L'elicottero del Piemonte farà rientro alla base torinese di corso Marche nel pomeriggio di martedì. Desidero ringraziare tutto il personale che sta intervenendo e il responsabile dell'elisoccorso per il servizio 118 regionale, Roberto Vacca, che coordina le operazioni da Torino".