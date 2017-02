Regione Piemonte, passano a tempo pieno 194 dipendenti part time

Assessore Ferraris: "Passo in avanti per tutti"

torino, 1 feb. (askanews) - Dopo l'approvazione di bilancio e comunque entro l'anno passeranno dal part time al full time 187 dipendenti della Regione Piemonte più altre 7 unità che attualmente operano presso altri enti. E' il contenuto della pre intesa firmata oggi dall'assessore al Personale Giovanni Maria Ferraris e le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale . "Da quando si è insediata questa amministrazione,- ha commentato l'assessore Ferraris - è sempre stata nostra volontà trovare soluzioni per risolvere la situazione dei dipendenti part-time. Finalmente oggi abbiamo posto le basi per garantire concretezza a queste persone che sono risorse preziose per l'amministrazione e la popolazione piemontese e hanno il diritto di guardare al futuro con la giusta serenità. È un passo in avanti per tutti".