Torino, 28 dic. (askanews) - Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte una mozione proposta dalla presidente della Commissione ambiente Silvana Accossato (Pd) sull'installazione delle termovalvole nelle case, disposizione prevista da una direttiva europea recepita dall'Italia.

"Le termovalvole sono uno strumento utile contro lo spreco energetico e contro l'inquinamento, quindi riconosciamo l'obbligatorietà dell'installazione entro il 31 dicembre 2016, così come prevede la legge, ma chiediamo di riconoscere ai condomini che si stanno adeguando di non essere sanzionate a partire dal 1 gennaio 2017" ha detto Accossato.

"Nel caso di condomini - ha precisato l'esponente del Pd - in cui i lavori siano già stati deliberati ed affidati ad una ditta installatrice ma non ancora realizzati, chiediamo di non procedere con le multe, ma di consentire l'adeguamento degli impianti entro il 30 settembre 2017. Ci sembra una richiesta di buon senso che riconosce la volontà di chi si mette in regola, senza applicare un'ulteriore proroga".