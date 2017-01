Torino, 25 gen. (askanews) - "Una societa' civile non puo' rassegnarsi alla morte insensata di uno dei suoi figli, chiediamo con forza che il governo italiano faccia le dovute pressioni sull'Egitto per ottenere la verita' su Giulio Regeni, condannando mandanti ed esecutori di questo omicidio brutale e immotivato". Ad avanzare la richiesta il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino,che ad un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni, ha augurato ai genitori del ricercatore di avere "la forza di continuare a lottare, con noi al loro fianco".

"Un anno fa veniva rapito in Egitto Giulio Regeni: il suo corpo furitrovato in un fosso il 3 febbraio. In quegli otto giorni in fu torturato brutalmente fino alla morte, e, tra omissioni, reticenze, depistaggi, e sostanziali prese in giro da parte del governo egiziano, la verita' sul suo omicidio non e' ancora venuta a galla" ha rievocato Chiamparino.