torino, 20 dic. (askanews) - "Era compito del Parlamento scegliere la strada giusta. E l'ha fatto". Lo ha dichiarato il presidente dell'Osservatorio sulla Torino-Lione Paolo Foietta annunciando che da domani si entra in una fase nuova: "Siamo al lavoro - ha scritto in una nota - confrontandoci con tutti, per realizzare la migliore opera possibile, per onorare la Convenzione delle Alpi, per consentire la riduzione dei gas serra nel trasporto merci e passeggeri (COP21), per creare le condizioni per l'obiettivo del 50% di trasporto merci su ferrovia, togliendo oltre un milione di Tir dalla strada, sulla direttrice alpina Est-Ovest".

"Parafrasando l'ottimo relatore della Legge di ratifica On. Marco Causi - prosegue Foietta -: il nostro Paese è a un bivio: da un lato il ripiegamento su se stesso, figlio delle paure e della crisi sociale. Dall'altro lato, la difficile ricerca di un ruolo in un mondo che cambia e propone nuove sfide, che vanno affrontate con intelligenza e lungimiranza, avendo cura di riparare le ferite della crisi sul corpo sociale del paese. La coesione sociale non può e non deve essere contrapposta agli investimenti, all'innovazione, all'ammodernamento delle reti infrastrutturali e neppure ai valori fondanti della democrazia repubblicana, come la tolleranza, la difesa della legalità, il contrasto della criminalità organizzata: coesione sociale e sviluppo sostenibile marciano insieme, non sono alternativi".