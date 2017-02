R. Piemonte, Pd presenta nuova legge sugli Ecomusei

Torino, 14 feb. (askanews) - Dopo essere stata, nel 1995, la prima Regione ad aver regolamentato la materia degli ecomusei, il Piemonte fa un nuovo passo in avanti mettendo mano alla legge di vent'anni fa per recepire le esperienze che si sono fatte strada da allora anche nelle altre regioni. Una nuova proposta di legge sul riconoscimento degli Ecomusei in Piemonte è stata presentata dai consiglieri del Pd Valentina Caputo ed Elvio Rostagno per conservare e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale delle comunità mettendolo in connessione con il loro futuro: non solo testimonianza, ma strumenti attivi di coinvolgimento e di sviluppo del territorio. Quindi ricerca, didattica, recupero e tutela dei manufatti, ma anche marketing territoriale.

"Lavoriamo su comunità e senso di appartenenza", ha detto Silvano Valsania, presidente della rete degli ecomusei piemontesi presente oggi alla conferenza stampa sul nuovo testo. In Piemonte sono attualmente 25 gli ecomusei della rete regionale, poco più di un quarto di quelli presenti in Italia, con una media di 130-150.000 visitatori all'anno, oltre 70.000 studenti coinvolti in attività e progetti didattici, 85.000 fruitori di eventi. La nuova disciplina introduce il laboratorio con compiti di accompagnamento, coordinamento e tutoraggio, la previsione di un regolamento d'attuazione che indichi i requisiti minimi per riconoscersi come Ecomuseo, una clausola di valutazione anche ai fini del contributo pubblico che negli ultimi anni comunque si è ridotto in modo considerevole.

Dai circa 2 milioni iniziali, il finanziamento regionale è sceso a 500 mila euro. Uno dei compiti della normativa è favorire appunto all'interno di regole più stringenti, l'equilibrio economico e la continuità di questo patrimonio culturale che impegna nella regione circa 150 persone.