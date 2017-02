Torino, 22 feb. (askanews) - "Non posso che esprimere soddisfazione per l'apertura che, per voce della sottosegretaria Biondelli, il Ministero del Lavoro ha fornito oggi in risposta a un'interrogazione della senatrice Magda Zanoni sulla possibilità di concedere ai lavoratori della Pmt di Pinerolo un ammortizzatore sociale che li salvaguardi in attesa della conclusione del processo di acquisizione". Lo ha detto l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, a proposito dei 178 lavoratori della Pmt che si trovano senza reddito, dopo il fallimento dell'azienda di Pinerolo (Torino).

"Trasmetteremo al curatore la risposta formale del Ministero, affinché nei prossimi giorni possa valutare il percorso da intraprendere" ha annunciato Pentenero, assicurando che la Regione continuerà "a seguire con grande attenzione la situazione della Pmt e a sostenere la richiesta di ammortizzatore che la curatela presenterà al Ministero".

"E' positivo comunque che, grazie al lavoro di tutti, il governo, nonostante l'iniziale diniego, abbia finalmente dato un segnale di apertura sulla possibilità di garantire una forma di sostegno al reddito per i lavoratori Pmt, in questa delicata fase di transizione" ha concluso l'assessore.