Torino, 28 gen. (askanews) - La titolarità dell'inchiesta penale è della Procura e non della procura generale. Il procuratore di Torino Armando Spataro, nel suo intervento alla inaugurazione dell'anno giudiziario di Torino lo ribadisce in modo fermo rispondendo alla considerazioni del procuratore generale presso la Cassazione Pasquale Ciccolo sulla necessità di coordinamento delle procure e sui poteri del procuratore generale della Cassazione. Secondo Spataro invece, che aveva già affrontato questo tema alla Scuola superiore della magistratura a Scandicci nel giugno 2016, l'ipotesi di coordinamento investigativo da parte del pg è una sorta di "esondazione" non prevista dalla legge. "Il nostro ordinamento - sottolinea Spataro - non ha disegnato l'Ufficio del Pubblico Ministero come gerarchicamente organizzato, con una base costituita dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, un vertice identificabile nella Procura Generale presso la Corte di Cassazione ed un livello intermedio identificabile nelle Procure Generali presso le Corti d'Appello, competenti a dirigere le Procure presso i Tribunali e a coordinarne l'attività investigativa". Anche sul tema di quello che definisce "il mutismo dei magistrati" Spataro non si dichiara in sintonia con il pg Ciccolo, rivendicando il diritto della categoria, rispettando il codice deontologico a intervenire nel dibattito pubblico, come qualsiasi cittadino, così come ha fatto lui stesso eplicitamente prendendo posizione per il no al referendum costituzionale. Quanto invece al riserbo, alla necessità di eviatre processi mediatici, Spataro ricorda che nei suoi due anni e mezzo di incarico a Torino ha tenuto una sola conferenza stampa, (nel giugno scorso, ndr) assieme al presidente degli avvocati torinesi, Mario Napoli, sulla carenza degli organici nel palazzo di Giustizia di Torino.