torino, 27 feb. (askanews) - Un contratto di collaborazione del valore di 65 milioni di euro, e della durata di 46 mesi, è stato siglato dalla Pininfarina con Hybrid Kinetic Group Limited, società quotata alla Borsa di Hong Kong è specializzato nel businss delle auto elettriche. L'accordo prevede che Pininfarina supporti Hybrid Kinetic nello sviluppo chiavi in mano di una vettura elettrica a partire dalla concezione e dallo sviluppo dello stile del veicolo, dello sviluppo ingegneristico, della validazione virtuale e fisica per la produzione di serie. "Hybrid Kinetic ha scelto di avvalersi del gruppo Pininfarina per l'insieme di competenze e tecnologie nell'ambito della mobilità sostenibile sviluppate nel corso di parecchi anni - ha dichiarato l'ad di Pininfarina Silvio Angori - . Questo accordo - ha aggiunto Angori - conferma la preminenza della nostra azienda nel mondo del design automobilistico, dell'ingegneria e della produzione di serie limitate in un momento di grande cambiamento nel mondo dell'auto".