Dopo accordo con gruppo cinese per auto elettrica

Torino, 27 feb. (askanews) - "Il contratto annunciato oggi da Pininfarina è rilevante dal punto di vista industriale oltreché per il valore economico. Ma anche per le ricadute occupazionali, che già si intravedono in questi giorni, dopo mesi segnati dalla cassa integrazione, nonostante l'acquisizione da parte di Mahindra". Lo dichiara il segretario torinese della Fiom Federico Bellono.

"Ci auguriamo che possa chiudersi definitivamente la stagione degli ammortizzatori sociali, l'ultima cig è di dicembre - prosegue Bellono - e aprirsi una fase di sviluppo, che faccia leva sulle competenze presenti in azienda: per queste ragioni chiediamo un confronto, a partire dagli effetti dell'accordo quadriennale di oggi che sicuramente dovrà veder impegnato un numero non trascurabile di lavoratori".