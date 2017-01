Torino, 9 gen. (askanews) - Manca ancora l'atto regionale che definirà tempi e modalità della richiesta, che dovrebbe arrivare ai primi di aprile, ma è sicuro il ritorno dei finanziamenti a tasso agevolato per le imprese regionali di nuova costituzione e i neo lavoratori autonomi . Lo stabilisce la delibera approvata oggi dalla giunta Chiamparino su proposta dell'assessore al Lavoro Gianna Pentenero che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle province, ridefinisce le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione dei finanziamenti a imprese e lavoratori autonomi.

Il finanziamento a tasso agevolato, che va da un minimo di 10 mila a un massimo di 120 mila euro per le imprese e da un minimo di 5 mila a un massimo di 60 mila euro per i lavoratori autonomi, copre fino al 100 per cento degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili ed è composto al 60 per cento da fondi regionali a tasso zero (e al 40 da fondi bancari a tasso convenzionato) se a beneficiarne sono imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o lavoratrici autonome.

(Segue)