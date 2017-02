Torino, 7 feb. (askanews) - "Sui profili attuativi" della Legge della Buona Scuola "sia prestato ll giusto ascolto" alle Regioni. La sollecitazione giunge dall'assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, che stamane è intervenuta all'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in commissione Cultura della Camera.

"E' necessario, in particolare che vengano affrontati con grande attenzione il tema dell'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, anche alla luce del nuovo sistema duale; la questione del diritto allo studio, per cui occorre prevedere l'integrazione tra risorse nazionali e regionali, così come per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" ha sottolineato Pentenero.

"Bene, infine - ha concluso -, il decreto sull'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, anche se va sottolineata l'insufficiente copertura finanziaria della misura e la necessità, anche su questo punto, di un maggior coinvolgimento degli enti locali".