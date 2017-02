Piemonte, Rfi: su linee regionali puntalità migliorata a gennaio

Roma, 3 feb. (askanews) - Da Rete Ferroviaria Italiana sono state divulgate alcune informazioni in merito a quanto denunciato dalla Regione Piemonte sul servizio ferroviario, partendo dai ritardi di questa mattina sulla linea SFM 2 Pinerolo-Chivasso. In particolare, nella nota viene evidenziato come, sulle tratte piemontesi, si sia potuto registrare un aumento della puntualità dei treni a gennaio, nonché un drastico calo delle cancellazioni negli ultimi due mesi (-59%).

"Come già comunicato - scrive Rfi -, i problemi riscontrati, questa mattina, sulla linea SFM 2 Pinerolo-Chivasso, sono stati causati dal conducente di un mezzo pesante - con sagoma eccedente i limiti consentiti - che, nell'oltrepassare un passaggio a livello, ha danneggiato le sbarre e la linea di alimentazione elettrica. Questo ha obbligato alla sospensione della circolazione per poter ripristinare gli ingenti danni provocati, in particolare ai 500 metri di linea di alimentazione completamente da sostituire".

(Segue)