Torino, 28 feb. (askanews) - Sospendere i conguagli da migliaia di euro pervenuti ai condomini dell'Atc almeno finchè non siano stati verificati gli importi. Questo in sintesi l'impegno dell'emendamento al testo sulle nuove norme sull'edilizia sociale approdato oggi in aula, presentato da Gian Luca Vignale, consigliere del neo costituito gruppo regionale Movimento Nazionale per la Sovranità. Vignale ha promosso questa mattina una manifestazione davanti al Consiglio Regionale per bloccare le maxi cartelle, "molte delle quali errate - ha sottolineato Vignale - di migliaia di euro pervenute ai residenti delle case Atc". "Un primo risultato l'abbiamo raggiunto - ha proseguito Vignale - : l'assessore (alle Politiche Sociali, Augusto Ferrari, ndr) si è di fatto reso disponibile ad incontrare i vertici dell'Atc, ma per tutelare le famiglie più degli incontri servono i fatti". "Per questo motivo - continua - chiediamo la sospensione dei pagamento fino alle verifica degli importi richiesti da parte della Commissione utenza che per legge avrebbe già dovuto esser costituita" ."Inoltre chiediamo che venga rispettata la normativa regionale - prosegue Vignale - che obbliga l'Atc a dotare ciascun alloggio di strumenti di telelettura informatizzata ed elettronica. Ancora oggi, nonostante i residenti degli alloggi popolari non sanno quali consumi pagano".