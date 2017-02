Torino, 14 feb. (askanews) - "Prima dell'assunzione dell'atto deliberativo è previsto un percorso, di quattro cinque settimane al massimo, di una fase di ascolto e di confronto su questo documento e su queste linee con la comunità piemontese. Individuando tra i soggetti coinvolti anche la commissione consiliare competente". Lo ha detto questa mattina l'assessore al Bilancio e vicepresidente della giunta Regionale Aldo Reschigna, rispondendo a una richiesta in questo senso di alcuni consiglieri, dopo che ieri l'assessore alla Sanità Antono Saitta, oggi assente in aula, ha illustrato in assessorato il piano per ridurre le liste d'attesa. Tra i punti qualificanti del piano, che dovrebbe essere approvato in giunta entro marzo, prenotazioni in diretta dal medico di base, orari di visita anche la sera e al sabato, un'unica agenda per strutture pubbliche e private convenzionati, un doppio binario per i nuovi accertamenti, e per i malati cronici che invece necessitano di una programmazione più scadenzata. Il piano attende quindi il parere dei vari attori del sistema sanità, sindacati e associazioni a tutela dei malati, ordine dei medici , Univerità, federazione dei mdici di medicina generale, direttori generali delle Asl, e dovrebbe entrare in vigore dal prossimo mese di maggio.