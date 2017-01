"Studiamo anche supporto a start up innovative"

Torino, 31 gen. (askanews) - "La Regione sta valutando la fattibilità del ricorso alle risorse del Fondo sociale europeo per realizzare programmi formativi finalizzati alla ricerca a favore delle imprese". Lo dichiara l'assessore al Lavoro del Piemonte Gianna Pentenero dopo l'appello a questo proposito lanciato oggi dall'Università di Torino. "Al tempo stesso, sul fronte della creazione d'impresa - ha proseguito l'assessore - si sta verificando la possibilità, in collaborazione con università e associazioni datoriali, di supportare l'avvio di start up innovative, sempre legate al mondo della ricerca".