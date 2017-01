Torino, 17 gen. (askanews) - "La Regione deve far sentire la propria voce pretendendo da Trenitalia clausole sociali per mantenere in vita gli impianti decentrati. Chiediamo che chiunque sia l'affidatario dei servizi ferroviari regionali, non pensi di fare risparmi sulla pelle e sulla sicurezza dei lavoratori, né a discapito dei territori che ad oggi ancora aspettano che il treno li attraversi di nuovo". Lo dichiarano i consiglieri regionali M5s del Piemonte Federico Valetti e Francesca Frediani dopo la chiusura annunciata nel novembre scorso da Trenitalia di sette sedi riservate al personale di bordo (Bussoleno, Asti, Bra, Casale, Novi Ligure, Arona e Ceva) e di quattro riservate ai conducenti (Bussoleno, Asti, Novi Ligure, Biella). "Le RSU dei lavoratori di Trenitalia in Piemonte - dichiarano i due consiglieri - hanno incontrato i vertici regionali dell'azienda in merito alla chiusura degli impianti annunciata nel novembre scorso. La direzione non ha fatto alcun passo indietro, anzi ha confermato l'intenzione di sopprimere le sedi decentrate". "Il mantenimento delle sedi periferiche - aggiungono i due esponenti M5S - dovrebbe essere il punto di partenza per la riattivazione delle linee locali soppresse da Cota e Chiamparino che l'assessore ai trasporti Balocco ha affermato più volte di voler riattivare. La chiusura rappresenta quindi la morte, di fatto, di tali linee ferroviarie". "E' anomalo - concludono Valetti e Frediani - che un gestore privato che lavora (o almeno dovrebbe) in regime di concorrenza, possa influenzare le politiche pubbliche di trasporto, ed anzi di fatto deciderle".