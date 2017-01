No ad uso terreno agricolo. "Ci sono aree dismesse in abbondanza"

Torino, 12 gen. (askanews) - Attacco ad Amazon da parte dei grillini del Piemonte che contestano l'uso di suolo agricolo a Vercelli dove il colosso americano ha deciso un investimento da 65 milioni di euro per la realizzazione di un centro di distribuzione che impiegherà a regime circa 600 lavoratori. Ma critiche anche alla recente iniziativa della Regione Piemonte per sviluppare una vetrina virtuale dell'artigianato regionale sul sito del gruppo di commercio elettronico.

"I vertici della Regione Piemonte non si presentino all'incontro con Amazon con il cappello in mano. L'accordo per promuovere le eccellenze artigiane potrebbe essere un'opportunità importante ma dal colosso americano è necessario pretendere precise garanzie. In particolare sulle durissime condizioni dei dipendenti, più volte oggetto di denuncia da parte dei sindacati". Lo dichiarano i consiglieri regionali piemontesi M5S Francesca Frediani e Gianpaolo Andrissi dopo che la Regione Piemonte ha deciso di offrire alle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio "Piemonte eccellenza artigiana" l'opportunità di approdare sulla vetrina online "Made in Italy" di Amazon. (Segue)