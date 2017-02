Torino, 28 feb. (askanews) - Consentire ai Comuni e agli enti gestori di valutare le singole posizioni di morosità prima di pronunciare la decadenza e avviare il procedimento solo nei confronti di quegli assegnatari morosi ritenuti oggettivamente in grado di pagare il canone. E' il principio a cui si ispira il disegno di legge sulle nuove norme in tema di edilizia sociale, approdato oggi al consiglio regionale del Piemonte per governare il fenomeno delle decadenze dall'assegnazione di alloggi di edilizia popolare causate dalla morosità degli assegnatari, che come ha sottolineato il relatore di maggioranza Marco Grimaldi (Sel) sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti, con conseguenze spesso ingestibili sul piano sociale e per i Comuni, sui quali vanno a ricadere per intero i costi.

L'assessore alle Politiche Sociali, Augusto Ferrari ha spiegato che tra il 2011 e il 2016 le Atc hanno richiesto ai Comuni di pronunciare la decadenza per poco meno di 6.500 assegnatari. Solamente circa il sei per cento di queste richieste sono state eseguite e per circa seimila assegnatari sono ancora in corso le procedure. L'assessore ha infine sostenuto che la modifica della normativa esistente e del regolamento permetterà di individuare una procedura condivisa con Comuni e Atc, dando soluzione concreta al problema della morosità nelle case popolari, che negli ultimi anni ha prodotto una voragine nei bilanci delle agenzie e un accumulo impressionante di procedimenti di decadenza, con rischi sociali enormi.

(Segue)