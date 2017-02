Torino, 20 feb. (askanews) - L'alluvione dello scorso autunno, che provoco' l'esondazione in Piemonte dei fiumi Po, Tanaro e Bormida ha provocato danni per oltre 47 milioni per il settore agricolo. Lo ha stabilito la Regione Piemonte, dopo 1.500 sopralluoghi nelle zone alluvionate, mentre oggi la Giunta Chiamparino ha deliberato la dichiarazione di eccezionalita' da inviare al Governo, per chiedere al ministero delle Politiche agricole l'inclusione dell'ammontare del danno nel calcolo ai fini del prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale.

"Danni così pesanti - ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Ferrero - sono il tributo che l'agricoltura ha pagato affinché l'alluvione non provocasse tragedie e vittime nei centri abitati. A differenza del passato, infatti la creazione di nuovi argini con casse di espansione che mitighino gli effetti delle acque sugli abitati ha permesso di limitare i danni alle città e alle persone. Gli agricoltori sperano che questo giusto sacrificio venga tenuto in considerazione dallo Stato nel momento dei risarcimenti".

Al termine della Giunta e' stato fatto il punto sulle risorse necessarie al ripristino delle opere pubbliche, danneggiate dall'alluvione, dagli assessori all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, e alle Opere Pubbliche, Francesco Balocco.

Servirebbero 618 milioni per le province di Torino e Cuneo, di cui 368 per opere definite di grande urgenza; 65 milioni per le province di Asti e Alessandria. Per ora dal Governo sono garantiti 51 milioni, destinati a Torino e Cuneo, a cui se ne aggiungono altri 10 messi dalla Regione Piemonte.