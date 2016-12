Torino, 27 dic. (askanews) - Un fondo di due milioni di euro per l'avvio e il sostegno a piccole e medie imprese dedite al turismo legato al sistema ciclabile e montano del Piemonte. Lo rpevede una delibera approvata oggi dalla Giunta del Piemonte.

Il provvedimento integra un primo bando riservato alle sole start up e prevede la possibilità anche per le imprese già costituite di accedere ai fondi.

"La delibera conferma l'attenzione e il sostegno di questa Giunta regionale al sistema delle start up, spesso escluse dai bandi pubblici, ma soprattutto l'impegno per la crescita del turismo 'green'" ha detto l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, secondo cui si tratta di "un settore in forte espansione che può costituire un importante motore di crescita, soprattutto per i percorsi di cicloturismo, ma anche per il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico legato ai circuiti ciclabili e agli sport all'aria aperta e, più in generale, per l'intero comparto turistico. Una potenzialità in cui crediamo fortemente a che può costituire uno degli assi strategici del nostro turismo".

Il bando scade il 31 dicembre 2017. Gli interessati possono presentare domanda di contributo tramite Finpiemonte a partire da gennaio 2017.