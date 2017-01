Torino, 17 gen. (askanews) - "L'idea di avvalersi dei giovani medici appena specializzati con l'obiettivo di abbattere le liste d'attesa è una buona idea": lo dichiara il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti, commentando la comunicazione in Aula dell'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta. "I giovani medici potrebbero venire assunti con un contratto a tempo determinato, in attesa di poter essere assunti in modo stabile in qualche struttura ospedaliera. Credo che questo non comporti alcuna dequalificazione del lavoro dei medici neo specializzati, che potranno così dare un importante contributo ciascuno nella propria branca. L'obiettivo della riduzione dei tempi d'attesa costituisce una priorità per l'agenda del governo regionale, e con l'uscita dal piano di rientro occorre mettere in campo tutti gli strumenti utili. Auspico che l'assessore Saitta e il direttore Renato Botti approfondiscano questa ipotesi di un progetto sperimentale che coinvolga i giovani medici, confrontandosi con tutti i soggetti interessati, dall'Università all'Anao".