Torino, 19 gen. (askanews) - "Continuiamo a ritenere che l'eliski andrebbe bandito totalmente, tuttavia grazie alla nostra pressione saranno introdotte maggiori tutele per la montagna piemontese". Lo ha assicurato Giorgio Bertola, consigliere piemontese del Movimento 5 Stelle.

"Grazie al Movimento 5 Stelle saranno introdotti criteri molto restrittivi a tutela dell'ambiente. Il Pd ha modificato la bozza iniziale aggiungendo importanti prescrizioni condivise dal Movimento 5 Stelle. In seguito al nostro intervento l'eliski sarà vietato nelle aree protette, nelle aree di rete natura 2000 e nei giorni festivi. Sono previsti inoltre ulteriori stretti vincoli: convenzione onerosa tra Comune ed erogatore servizio, utilizzo dei proventi in favore dell'ambiente, partenza ed atterraggio in aree identificate, tetto massimo di voli giornalieri, un piano di monitoraggio a carico del gestore del servizio, piani di volo comunicati al comune competente o alla Comunità montana" ha spiegato l'esponnte pentastellato.

"Siamo fortemente contrari alla deroga, sostenuta dalla maggioranza, per la sola zona di Alagna in Valsesia (Vercelli). Un'eccezione giustificata dal fatto che in questa località il servizio viene già erogato. Una motivazione che non ci convince affatto, in questo modo si crea una disparità inaccettabile tra Alagna e le altre località sciistiche" ha concluso Bertola.