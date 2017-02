Torino, 28 feb. (askanews) - Arriva anche in consiglio regionale Piemonte il dibattito sulle misure antismog, dopo le polemiche sulle restrizioni avviate dalla città di Torino. "L'indicazione del semaforo antismog, che abbiamo introdotto è un meccanismo che ha una grande affidabilità. Ha detto l'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia -. Su 132 previsioni soltanto due non hanno centrato i dati successivi. Stiamo lavorando a nuovo piano qualità dell'aria, che va a sostituire quello organico. Andrà incontro alla richiesta di provvedimenti strutturali, che arriva sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione". Valmaggia ha sottolineato che anche se negli ultimi decenni lo smog è calato sensibilmente, "non possiamo fermarci e le procedure di infrazione che l'Ue ha aperto nei nostri confronti lo dimostrano. Oggi siamo attestati intorno agli 80 sforamenti annui, comunque superiori a quelli previsti dalla normativa europea". (Segue)