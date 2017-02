Torino, 15 feb. (askanews) - Un progetto educativo di prevenzione primaria contro il melanoma che ha già coinvolto 10 regioni e circa 30mila studenti ora raggiunge anche le scuole elementari del Piemonte per spiegare ai bambini in modo semplice come esporsi al sole senza rischi. Oltre agli incontri in classe con dermatologi e oncologi, il messaggio è veicolato attraverso utili e divertenti strumenti didattici come i poster da appendere, un video e un opuscolo a fumetti. "La prevenzione, come insegna la letteratura scientifica, deve partire dalla conoscenza del nostro corpo, delle sue potenzialità e dei suoi limiti", ha affermato Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna nazionale Il sole per amico, promossa da Imi - Intergruppo melanoma italiano in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio anche del Ministero della Salute, dell'Associazione italiana di oncologia medica e della Regione Piemonte, oltre al supporto di Merck&Co. L'incidenza del melanoma è più che raddoppiata negli ultimi 30 anni: in Italia si diagnosticano circa 10mila nuovi casi ogni anno e si tratta del secondo tumore per incidenza prima dei 50 anni. "Inoltre, le scottature da esposizione solare in età pediatrica rappresentano uno dei principali fattori di rischio", ha spiegato Paola Queirolo, ideatrice e coordinatrice della campagna, past president dell'Intergruppo melanoma italiano, Unità operativa complessa di oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria San Martino-Ist di Genova.