Torino, 10 feb. (askanews) - In Piemonte il mese di gennaio 2017 registra i peggiori livelli di smog degli ultimi 4 anni. Lo denuncia Legamibente Piemonte-Valle d'Aosta. Le polveri sottili e ultra sottili, Pm10 e Pm 2.5, hanno raggiunto nei capoluoghi piemontesi valori superiori anche di due o tre volte i limiti di legge. E' il caso di Torino, Asti, Alessandria, Vercelli e Novara, ma anche di capoluoghi tradizionalmente meno critici come Cuneo, Biella e Verbania dove i valori hanno segnato comunque un'inversione di tendenza negativa. A Torino la centralina Arpa che ha fatto registrare a gennaio le peggiori prestazioni per le PM10 è Grassi, zona Madonna di Campagna, tristemente nota per essere sempre stata nelle zone alte della classifica dell'inquinamento. In appena un mese ha sforato 26 volte consumando i due terzi del "bonus annuale" di 35 giornate previsto per legge. Allarmante anche il valore medio di 82 mg/mc e il picco registrato il 9 gennaio di 151 mg/mc, a fronte dei 50 di media giornaliera consentiti e dei 20 indicati dall'OMS come riferimento per la tutela della salute pubblica. Confrontando questi valori con quelli registrati negli ultimi anni è evidente il peggioramento: nel 2014 i superamenti erano 23, 10 nel 2015 e 20 nel 2016, il valore medio si attestava invece a 67 mg/mc nel 2014, 57 nel 2015 e 69 nel 2016.

"L'evidente inversione di tendenza negativa mette in luce come negli anni non siano state adottate politiche strutturali efficaci per combattere l'inquinamento, soprattutto quello causato dal traffico. Quest'anno è stato sufficiente il mese di gennaio a far bruciare a gran parte delle città della nostra regione i due terzi del bonus annuale dei 35 giorni previsto per le PM10, con valori superiori anche di due o tre volte ai limiti di legge, tutto ciò con pesanti conseguenze sulla salute pubblica - dichiara Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta -. I valori registrati non fanno altro che confermare l'urgenza di importanti politiche antismog su cui Regione e Comuni non possono più prendere tempo. Il blocco generalizzato dei diesel Euro3, già adottato dall'Emilia Romagna, non è più rinviabile".

