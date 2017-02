Torino, 10 feb. (askanews) - Sono circa 14mila i rifugiati in Piemonte di cui 1200 accolti attraverso la rete Sprar , vale a dire i progetti attivati dalla rete comunale. La comunità più numerosa, 1657 persone, viene dalla Guinea, poi da Costa d'Avorio, Nigeria e Senegal L'obiettivo della Regione è rendere l'accoglienza sempre più strutturata e allo stesso tempo ampliare il più possibile la rete di accoglienza dei comuni, rendendo la presenza dei rifugiati più diffusa e meno invasiva. In questa direzione si inseriscono i tre progetti presentati oggi dall'assessore regionale all'immigrazione Monica Cerutti, riservati a operatori, alle associazioni di volontariato, agli stessi immigrati per un budget complessivo di circa 2,1 milioni di euro. Il progetto Petrarca, giugnto alla sua quinta edizione, riguarda la formazione civico linguistica di tremila stranieri, con servizi di accompagnamento per favorire la partecipazione che vanno dal baby sitting ai trasporti. Sempre diretto all'inclusione è anche il progetto Piemonte contro le discriminazioni, che è diretto a 700 funzionari pubblici e a 1200 stranieri con permesso di soggiorno, potenziali vittime di discriminazioni. Quindi il progetto Vesta, destinato a 600 operatori, per migliorare i servizi pubblici che si relazionano con la popolazione straniera formando e aggiornando il personale sulle diverse normative. La Regione Piemonte ha anche firmato un protocollo di collaborazione con i cinque Centri Servizi per il Volontariato piemontesi. (Segue)