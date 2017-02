Pg Torino: più appelli incidentali per scoraggiare prescrizione

Torino, 4 feb. (askanews) - La procura generale di Torino si prepara ad aumentare il numero degli appelli incidentali. Obiettivo dichiarato: scoraggiare gli appelli presentati dagli imputati, quando mirano ad effetti dilatori e prescrittivi. Lo ha annunciato il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, intervenendo al congresso di Magistratura Indipendente, in corso nel capoluogo piemontese. "In accordo con i miei sostituiti procuratori generali abbiamo pensato di fissare un numero minimo di appelli incidentali, circa 200 all'anno, con l'obiettivo di provare a scoraggiare quelli presentati dagli imputati quando questi mirino ad arrivare alla prescrizione - ha spiegato Saluzzo - l'appello incidentale proposto dal pm e dal procuratore generale in qualche modo, infatti, paralizza l'effetto dell'appello dell'imputato, cioè il divieto delle reformatio in peius".

