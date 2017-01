Torino, 21 gen. (askanews) - Un ex marito e un ex fidanzato che si trasformano in stalker e finiscono in manette. Succede a Torino, dove la polizia ha arrestato questa notte due uomini.

Uno è stato fermato mentre stava danneggiando l'auto della ex fidanzata, introducendo liquidi nel serbatoio della benzina e forando una ruota. La donna ha poi raccontato alle forze dell'ordine di essere stata bersagliata da insulti anche sui social, dove il suo ex pubblicava sue foto private corredate da commenti osceni.

Un'altra donna invece si era rifugiata in una abitazione per sfuggire all'ex marito, dopo una notte di violenze. Da lì ha chiamato la polizia, a cui ha denunciato anni di aggressioni e minacce. L'uomo è stato arrestato e nella sua abitazione la polizia ha trovato panetti di droga, bilancino di precisione, migliaia di euro in contanti, l'occorrente per la coltivazione di marijuana e una pistola detenuta abusivamente e risultata rubata.