Torino, 22 feb. (askanews) - Un ripensamento del Pd e un cambio di rotta da parte di Matteo Renzi, che dovrebbe "passare da una leadership individualista a una leadership inclusiva, non solo all'interno del Pd, ma anche verso l'esterno". E' la posizione del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, espressa a "Carta Bianca" in onda su Rai3.

In Piemonte "non mi pare ci siano grandi defezioni, ciò che temo è che ci sia una fuoriuscita strisciante nel lungo periodo, più che una diaspora immediata", di qui la richiesta avanzata da Chiamparino di "un rilancio dell'idea costitutiva del Pd".

"L'idea di dividersi in una miriade di pezzettni alla ricerca di certezza è un illusione - ha sostenuto Chiamparino -. In questo anno e mezzo Renzi non ha dato il meglio di sé dal punto di vista dell'inclusione e ora non può pensare ad un congresso come semplice conta di chi sta con lui o contro di lui".

Il presidente della Regione Piemonte ritiene infine un bene che ci siano più candidati alla segreteria del Pd: "Sono una ricchezza". L'auspicio di Chiamparino è che "Emiliano non la metta troppo sul piano referendario del sì o no a Renzi, perché non arricchirebbe il dibattito".