Torino, 28 gen. (askanews) - "Il sistema non regge": osserva il procuratore generale della Corte d'Appello di Torino, Francesco Saluzzo intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Torino. Il magistrato si riferisce alla "elevatissima tendenza all'illegalità", presente in Italia, "al numero enorme di reati", e alla combinazione con l'obbligatorietà dell'azione penale. Inevitabilmente, osserva Saluzzo, la prescrizione diventa una delle voci principali della definizione dei processi, con punte di un quarto negli uffici della Procura. "Mi chiedo allora quanto dobbiamo ancora attendere per una seria riforma del meccanismo della prescrizione - ha detto Saluzzo che ha anche indicato come ipotesi di sbarramento al suo decorrere almeno il patteggiamento - prendendo esempio da vari ordinamenti nazionali europei che conoscono l'arresto della prescrizione dopo alcune fasi". Saluzzo ha anche sottolineato il progressivo depotenziamento della custodia cautelare e un'esecuzione della pena sempre più incerta e sempre più blanda "annacquata da una miriade di misure alternative", che hanno assunto il carattere dell'automaticità. Misure che si accompagnano alla necessità di diminuire la popolazione carceraria. E allora, ricordando il suo predecessore, Marcello Maddalena che ironicamente indicava come rimedio un limite massimo consentito di popolazione carceraria, ha osservato: "dobbiamo misurarci con la realtà dell'illegalità nel nostro paese, di quella economica e di attentato all'integrità della pubblica amministrazione, un valore di rilievo assoluto. Se siamo così - ha concluso - occorre provvedere. Si costruiscano altre carceri".