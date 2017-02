Torino, 15 feb. (askanews) - "È una sentenza che non ci convince, il lungo tempo trascorso in camera di consiglio della Corte ci aveva fatto sperare in una rivalutazione della condanna. Questo non è successo. Ricorreremo in Cassazione". Così uno dei legali di Michele Buoninconti, Giuseppe Marazzita, dopo la lettura della sentenza che ha confermato la condanna a 30 anni del suo assistito per l'omicidio di Elena Ceste.

"Michele Buoninconti è stato colpito negativamente da questa sentenza - ha aggiunto il legale - sperava sinceramente di poter avere giustizia, lui crede ancora che la giustizia italiana possa dargli ragione, è una persona religiosa e la fede lo aiuta. Lui non si arrende - ha concluso - e non ci arrendiamo noi e sarà attivato un terzo grado di giudizio, quella sarà la decisione dei giudici".