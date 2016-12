Torino, 30 dic. (askanews) - Milionesimo visitatore nell'anno per la Reggia di Venaria. Il complesso monumentale alle porte di Torino, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, ha staccato nella giornata odierna il milionesimo biglietto. Il 2016, con i suoi 10 mesi di apertura circa, si sta dunque confermando come un anno record: il risultato di 1.000.000 di ingressi paganti totali di oggi (982.443 con "biglietteria propria" e 17.557 per eventi con "biglietteria esterna") è un dato senza precedenti per la Reggia, che mai aveva raggiunto annualmente una cifra simile (il numero più rilevante era stato finora quello del 2011, anno del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia, con 951.617 biglietti, mentre 628.954 sono stati quelli del 2015). Il milionesimo biglietto è stato consegnato a Barbara Bacchi, residente a Mantova, responsabile formativa, accompagnata da Cristiano Salardi, ristoratore, anche lui di Mantova. Presso la biglietteria della Reggia intorno alle ore 10.45 hanno avuto la gradita sorpresa di essere accolti dalla Presidente del Consorzio La Venaria Reale Paola Zini e dal Direttore Mario Turetta, per essere omaggiati del biglietto speciale "Benessere a corte" (ingresso La Venaria Reale e QC Termetorino) e dei cataloghi delle mostre in corso. Stupore e un po' di emozione da parte della turista che ha ovviamente apprezzato l'iniziativa, dicendosi sorpresa ed ancora più incuriosita di visitare l'intero complesso.