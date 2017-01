Torino, 17 gen. (askanews) - "Entro un mese la direzione regionale Sanità presenterà un piano di attuazione dei Lea che verrà sottoposto alle Asl e, prima di diventare operativo, coinvolgerà anche l'Assemblea regionale e la Commissione Sanità". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte Antonio Saitta questa mattina in consiglio regionale in una comunicazione chiesta dal Movimento 5 Stelle sull'applicazione dei nuovi Lea e sull'emergenza influenzale di queste ultime settimane. "Nel corso del processo d'ideazione e redazione del decreto - ha dichiarato l'assessore - abbiamo avuto modo di confrontarci ripetutamente con il Ministero sull'impatto economico della riforma. A settembre si è convenuto che il percorso di attuazione dei nuovi Lea avvenga attraverso il monitoraggio di un'apposita Commissione - incaricata anche di verificare i costi e di monitorare la spesa - affinché sia uniforme su tutto il territorio nazionale e in tutte le Asl. Dal punto di vista operativo, per forza di cose, l'applicazione del decreto richiede un potenziamento di attività e di risorse". Il dibattito è stato aperto dal Movimento 5 Stelle con gli interventi del consigliere Davide Bono e della consigliera Stefania Batzella che hanno chiesto dettagli su come le singole Regioni abbiano reagito al provvedimento e, in particolare, alla decisione di stanziare complessivamente 800 milioni di euro per l'erogazione dei nuovi Lea. (Segue)