Torino, 16 gen. (askanews) - Dopo l'insuccesso del bando per l'individuazione di un nuovo nome, che ha portato a diversi colpi di scena e altrettanti abbandoni, il profilo del nuovo direttore del Museo del Cinema di Torino sarà individuato tra circa due mesi al termine di un'operazione di ricognizione sulla Fondazione torinese che prevede quattro passaggi: analisi del personale e definizione dell'organigramma, verifica dei bilanci e del patrimonio, valutazione delle attività gestite dalla fondazione, regole di funzionamento. E' quanto ha sottolineato l'assessore alla cultura di Torino Francesca Leon questo pomeriggio in consiglio comunale in una accesa discussione sia sulla mancata nomina del nuovo direttore che sull'addio di Alberto Barbera che si è detto indisponibile a proseguire il suo mandato, già prorogato, oltre il 31 dicembre scorso, ma la cui assenza da Torino per sei mesi all'anno (in quanto direttore del Festival del Cinema di Venezia, ndr) ha sottolineato l'assessore, ha creato difficoltà alla fondazione.

(Segue)