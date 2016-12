Torino, 31 dic. (askanews) - Di fronte alle nuove povertà e alle nuove sfide come quelle degli immmgrati "ci arrabattiamo a rispondere alle emergenze senza slancio creativo. Siamo una Chiesa e una società che viaggiano col freno a mano tirato, per cui non riusciremo mai a prendere velocità come potremmo e dovremmo". Lo ha detto questo pomeriggio l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia , nella preghiera alla chiesa della Consolata di Torino in ringraziamento per l'anno appena trascorso. Nosiglia ha invitato a superare l'indifferenza contro cui si scontrano gli emarginati "Bisogna cominciare ad agire anche con piccoli segnali ma senza paura di sbagliare - ha detto l'arcivescovo di Torino - , dando comunque esempio di cose concrete che saranno sempre meno risolutive ma avranno il pregio di essere un passo per volta condiviso insieme". Un passaggio della preghiera ha riguardato la famiglia che "resta il soggetto privilegiato su cui la nostra Diocesi intende scommettere - ha detto Nosiglia - anche se il farsi una famiglia stabile e santificata dal sacramento del matrimonio diventa sempre più una scelta controcorrente rispetto alla cultura delle convivenze e dei matrimoni civili. Eppure credo che resti nel cuore di tanti giovani la nostalgia di un valore così grande e profondo qual è la famiglia cristiana che molti testimoniano con sacrificio e gioia".