Milano, 17 gen. (askanews) - C'è qualcosa di nuovo nel mondo della moda maschile di lusso, che però tiene conto della tradizione, rilanciando alcune delle eccellenze artigianali del tessile. Brandamour, la società creata da Need Srl e Hermitage Investment, punta al segmento più nobile della produzione sartoriale italiana. L'idea è di due giovani imprenditori biellesi, Nicolò Caneparo e Matteo Tempia Valenta, con il pallino della tradizione e una missione: riportare agli antichi splendori marchi del Made in Italy messi in difficoltà dalla crisi.

Brandamour, dal soprannome di un bisnonno di Matteo Tempia Valenta, riunisce nella stessa società il Lanificio Fratelli Ormezzano, specializzato in tessuti di alta gamma, e la Luigi Botto, che produce tessuti pregiati in lana, seta e cashmere, entrambe marchi storici del comparto tessile biellese, precedentemente acquisiti da Need Srl e si arricchisce da ultimo dell'etichetta d'Avenza. Il marchio nato a Carrara nel 1957 ha vestito Gianni Agnelli, Ronald Reagan e Vladimir Putin ma è rimasto nell'immaginario collettivo per il cappotto cammello indossato con il bavero rialzato da Marlon Brando in "Ultimo tango a Parigi".

Il fondo d'investimento Hermitage Investment Group, con sede a Dubai, ha scommesso sul progetto, con un investimento di 6,5 milioni di euro. Nel complesso Brandamour sviluppa già dal 2016 un fatturato di oltre 20 milioni di euro.

"L'operazione è stata ideata per consentire un ulteriore sviluppo delle attività manifatturiere nel tessile grazie a due eccellenze come Fratelli Ormezzano e Luigi Botto, e per sviluppare e diffondere gli esclusivi prodotti sartoriali di gusto italiano di cui d'Avenza è da sempre icona - racconta Matteo Tempia Valenta, CEO di Brandampur SpA. - Siamo lieti di questa partnership con Hermitage in quanto, oltre a disporre dell'eccellenza industriale e delle risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita, abbiamo ora anche il contributo delle forti professionalità che Hermitage esprime".

"Siamo entusiasti e orgogliosi di far parte del progetto e di sostenere la la creazione di una nuova realtà industriale basata su vere eccellenze e su un brand icona del made in Italy" aggiunge Marco Bettelli, Managing Director di Hermitage Investment Group.

"Il nostro progetto valorizza l'unicità di grandi competenze italiane riconosciute in tutto il mondo, integrandole e rafforzandole in chiave moderna, nell'ambito di un piano strategico industriale ambizioso rigorosamente imperniato su efficienza e massimizzazione delle sinergie" conclude Riccardo Cirillo, consigliere nel CDA di Brandamour SpA.