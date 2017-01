Torino, 17 gen. (askanews) - Anche se il reddito medio è salito più della media del paese, il consumo di beni durevoli in Piemonte cresce meno della media nazionale. E' quanto si evidenzia dalla ventitreesima edizione dell'Osservatorio di Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Piemonte, presentato oggi a Torino dai responsabili dell'Osservatorio Claudio Bardazzi, e della Comunicazione Simona Viscusi. Nel 2016 il Pil del Piemonte ha mostrato un incremento (+0,7%) in linea con la media nazionale (+0,7%) pur riducendo il ritmo di crescita rispetto al 2015. Il reddito medio pro capite è cresciuto del +2,9%, dato superiore alla media del Paese (+2,4%) per un controvalore di 21.064 euro che lo pone al quinto posto su base nazionale. Biella è la città più ricca nella regione (seconda in Italia dopo Milano) con 22.944 euro per abitante, seguono Torino con 21.912 euro (unidicesima a livello nazionale), Vercelli con 21.296 euro, Cuneo con 20.854 euro. Per quanto riguarda il mercato dei beni durevoli (+4,5%), la spesa delle famiglie si attesta a 5,3 miliardi di euro. Il Piemonte è terzo nella classifica nazionale dopo Lombardia con oltre 12 miliardi e Lazio, che segue a distanza con 5,7 miliardi. A incidere sulla performance regionale soprattutto il comparto della mobilità che incide per circa il 60% sul calcolo totale. In questa area la crescita è minore che in altre regioni (auto nuove +8,9%, auto usate +3,2%); particolarmente vivace invece il settore dei motoveicoli, che fa registrare un +11,3%, anche se perdura la crisi dei ciclomotori.

La minore spinta del comparto può essere ricollegata sia ad un elevato tasso di motorizzazione che ad una minore necessità di sostituzione, per la presenza nella regione di un parco veicoli più giovane della media nazionale. Un importante stimolo alla crescita della spesa destinata ai beni durevoli arriva dal comparto degli elettrodomestici (+5,7%, dato tra i più elevati a livello nazionale) e da quello dei mobili (+1,8%). Il settore dei mobili ha vissuto un trend positivo, registrando un aumento di +1,8% e con una spesa totale di 1.237 milioni di euro, dati migliori rispetto all'anno scorso (+1,0% e 1.215 milioni di euro).Ottime le performance del comparto degli elettrodomestici, che con un +5,7% hanno presentato un incremento tra i più elevati sul panorama italiano. L'elettronica di consumo, per il 90% tv, ha avuto una leggera flessione, ma mantiene un andamento positivo con un +0,6% sul 2015 dopo anni di risultati negativi. Continua a calare invece il comparto dell'Information technology, che passa dal -5,3% del 2015 al -5,4% del 2016, con una spesa che si attesta sui 152 milioni di euro.