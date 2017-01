Roma, 21 gen. (askanews) - "In riferimento a recenti notizie di stampa sul futuro della casa circondariale di Alba, la cui chiusura si rese necessaria a gennaio 2016 per consentire interventi di ristrutturazione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria chiarisce che qualsiasi ipotesi di destinazione della struttura per altre finalità è destituita di ogni fondamento". E' quanto si legge in una nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rimandando a indiscrezioni per cui il penitenziario sarebbe potuto essere utilizzato come centro di raccolta profughi.

"A riprova, il capo del DAP Santi Consolo di recente ha sollecitato la direzione generale personale e risorse e il provveditorato regionale competente a valutare l'utilizzo anticipato del reparto di nuova costruzione, distinto dall'altra struttura, idoneo a ospitare 38 detenuti. La progettazione dei lavori di ristrutturazione è in fase di esecuzione, successivamente si procederà alla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori", conclude il Dap.