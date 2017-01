Torino, 9 gen. (askanews) - No al piano Minniti di ampliamento dei Cie, "che sono stati un'esperienza fallimentare e vanno chiusi". Lo chiedono il deputato di Sinistra Italiana, Giorgio Airaudo, e i Capogruppo di Sel in Regione Piemonte, Marco Grimaldi, e in Comune di Torino, Eleonora Artesio.

Il 18 gennaio il ministro dell'Interno Marco Minniti sarà in Parlamento per l'audizione programmatica sul piano di ampliamento dei Cie. A Torino si prevedono altri 126 posti, rispetto ai 90 attuali, all'interno del Cie di Corso Brunelleschi, l'unico del Nord Italia. Ma, hanno ricordato i tre esponenti di Sel e Sinistra Italiana, il Comune di Torino nel 2014 e il Consiglio regionale l'anno successivo avevano approvato un atto in cui si chiedeva al governo il superamento del Cie torinese.

"Appendino e Chiamparino facciano sentire la loro voce a Minniti e Gentiloni sul tema, prima del 18 gennaio, così come hanno fatti altri, ad esempio Rossi che si è schierato molto chiaramente" ha sollecitato Airaudo, criticando esplicitamente "la fretta" con cui il ministro dell'Interno vuole ampliare i Cie. "Iniziative come questa confondono l'opinione pubblica, non si possono mettere sullo stesso piano immigrazione, delinquenza e terrorismo. Tanto più che la Commissione diritti umani del Senato ha appena documentato l'inefficienza dei Cie" ha detto Airaudo che auspica l'apertura di corridoi umanitari e percorsi di "accoglienza diffusa sul territorio con il coinvolgimento delle comunità".

"Il nuovo piano Minniti non è un'operazione sensata. Il terrorismo si previene con l'intelligence e l'integrazione va gestita con politiche inclusive" ha detto Artesio, che ha definito "drammatica" la situazione del Cie di Torino, in cui sono aperte due aree e mezzo su sei e in condizioni critiche.

"Nell'ultima visita fatta al Cie quattro mesi fa, gli operatori lo avevano definito un luogo residuale, che sarebbe stato chiuso. Non vorremmo che da residuo diventi modello" ha aggiunto Airaudo.

"Comprendiamo la percezione di insicurezza, dopo i fatti recenti e la vicenda Amri, ma ripercorrere una strada sbagliata non può essere la soluzione. Il caso del terrorista tunisino poi è emblematico: in assenza di accordi con i paesi di provenienza il rimpatrio è difficile. D'altra parte non si comprende il motivo per cui persone che hanno scontato anni in carcere non possano essere identificate durante la detenzione, anziché proseguirla in un centro di identificazione ed espulsione" ha osservato Grimaldi.