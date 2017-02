Torino, 2 feb. (askanews) - "Sono sconcertato dalla notizia dell'arresto e della condanna del dottor Ahmadreza Djalali, medico iraniano che per anni ha lavorato in Piemonte, e condivo l'appello per la sua immediata scarcerazione". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Nino Boeti.

"Come Consiglio regionale del Piemonte ci attiveremo affinchè vengano fatte tutte le necessarie pressioni sul governo di Teheran perchè riveda le decisioni prese e restituisca la libertà al dottor Djalali", ha promesso Boeti.