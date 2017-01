Torino, 26 gen. (askanews) - La ratifica francese della Tav "non è l'ultimo capitolo di una triste storia, ma il primo di una nuova stagione di resistenza. L'opposizione alla grande opera inutile passerà anche attraverso il voto contro questo Governo che non rappresenta più nessuno". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale M5s del Piemonte Francesca Frediani.

"Chi oggi esulta per questa firma dimostra soltanto di non conoscere le vere richieste dei cittadini e le vere priorità del territorio - prosegue Frediani-. Che non coincidono con gli interessi delle lobbies ma solo ed esclusivamente con le esigenze della gente: servizi sanitari dignitosi, trasporti locali efficienti ed una scuola che non cada a pezzi. Tanto per fare alcuni esempi - conclude l'esponente M5s - a chi si riempe la bocca di accordi transnazionali ma spesso dimentica che quei soldi sono dei cittadini e per loro devono essere utilizzati".