Torino, 7 gen. (askanews) - "Tutti gli anni puntuale come il freddo sotto le feste natalizie gli ospedali della nostra regione vanno in tilt per via dell'afflusso di malati nei Pronto Soccorso. Dopo due anni e mezzo di legislatura Chiamparino, sono ormai evidenti la responsabilità e l'incapacità di affrontare, pianificare e gestire situazioni che emergenziali non sono in quanto, come detto, si ripetono ogni anno in un periodo prestabilito". Lo ha detto Davide Bono, consigliere regionale M5S Piemonte e vicepresidente Commissione Sanità, che intende chiedere "quanto prima una risposta all'assessore Saitta in Consiglio Regionale, eventualmente anche con un Consiglio straordinario" in modo da "programmare delle risposte automatiche in caso di bisogno". (segue)