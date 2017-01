Torino, 13 gen. (askanews) - Una lite tra due gruppi di persone a Giaveno (Torino) ha provocato due feriti di cui uno gravemente con un colpo di pistola alla fronte. E' accaduto ieri sera verso le 22,45, nella località L'Aquila nel parcheggio di un hotel- ristorante. Dopo un primo diverbio la lite sarebbe degenerata: tre persone a bordo di due auto hanno dapprima investito un uomo di 41 anni, di San Giusto Canavese procurandogli lesioni alle gambe poi hanno sparato all'altro, 46 enne, di Villar Focchiardo, che è stato ricoverato in pericolo di vita al Cto di Torino. In un primo momento si pensava che l'uomo fosse stato colpito con una sbarra. Prima di fuggire in auto gli aggressori hanno sparato alcuni colpi in aria. Non si conoscono al momento i motivi della lite su cui stanno indagando i carabinieri di Rivoli.