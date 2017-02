Lapucci (Fondazione Crt): svalutazione quota Atlante? Valuteremo

Torino, 1 feb. (askanews) - "Stiamo valutando. Gli atteggiamenti rispetto alla quota di Atlante non sono uniformi, stiamo facendo considerazioni ancora in questi giorni all'interno della normale politica di bilancio. Vedremo". Lo ha detto il segretario generale della Fondazione Crt a proposito di un'eventuale svalutazione della quota detenuta dalla Fondazione torinese per 50 milioni di euro nel fondo di sostegno delle banche. Alla domanda se sia stato un investimento utile, il presidente della fondazione Crt Giovanni Quaglia ha sottolineato: "è stato un investimento di sistema, quando si fa parte di una squadra, più o meno convinti o entusiasti, si partecipa". "E' stato un investimento necessario - ha aggiunto Lapucci - che il sistema ha richiesto a supporto di un momento di necessità e noi abbiamo risposto alla chiamata come hanno fatto gli altri attori del mercato finanziario".