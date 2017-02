Roma, 9 feb. (askanews) - Proprio oggi, La Stampa compie 150 anni. In occasione di questo importante anniversario Palazzo Madama ospita "La Stampa fotografa un'epoca", mostra che documenta con quasi 500 fotografie la nascita e l'evoluzione del quotidiano nazionale nato a Torino che dal 1867 ha saputo accompagnare i propri lettori in un viaggio con gli occhi aperti sul mondo e la mente rivolta al futuro, mantenendo al contempo uno strettissimo legame con il proprio territorio.

L'exibition "La stampa fotografa un'epoca" sono scatti che raccontano 150 anni della nostra storia è stata allestita a Palazzo Madama - Corte Medievale Piazza Castello, a Torino da oggi al 22 maggio 2017.

La mostra si articola in 13 sezioni, seguendo un ordine tematico che prende le mosse dalla Redazione, a testimonianza dei veri protagonisti che hanno fatto la storia del quotidiano. Da questo punto di partenza si snodano tutti gli altri dodici temi, Lavoro, Svago, Terza Pagina, Torino, Terrorismo, Moda, Diritti, Solidarietà, Migrazioni, Conflitti, Mondo, Sport.

Le fotografie presentate, in bianco e nero e a colori, costituiscono una testimonianza dell'immenso materiale presente nell'archivio fotografico del giornale, che conta ad oggi oltre 5 milioni di immagini. La mostra è ospitata nella suggestiva cornice della Corte Medievale, cuore del Palazzo e luogo ideale - con la sua commistione di epoche e di stili - per accompagnare il visitatore in un percorso storico lungo 150 anni.