Torino, 31 gen. (askanews) - A fianco dello Stadium arriva il campus. Gli studenti conosceranno Dante e parleranno fluentemente inglese, grazie agli insegnanti madre lingua. Si appassioneranno alla lettura e creeranno progetti interattivi su I-Pad. Potranno esprimersi con la pittura o progettare circuiti elettronici. Avvicineranno la musica tra violini e app interattive, ma conosceranno il linguaggio di programmazione, e naturalmente faranno sport. Si chiama Wins, s'ispira al modello dell'International Baccalaureate (IB) adottato in più di 150 Paesi nel mondo, ed è la prima scuola internazionale con sede a Torino, nell'area in fase di completamento del J Village accanto allo Juventus Stadium. Il nuovo campus, pensato per i bambini dai 2 anni e mezzo sino ai ragazzi di 18, e che prevede un investimento di 19,5 milioni, inizierà l'attività a settembre con il nuovo anno scolastico. Il complesso sarà presentato alle famiglie venerdì 11 febbraio alle ore 10,30 presso la Business School internazionale ESCP Europe. A seguire, dal mese di marzo, i Wins Day saranno itineranti nella città.

