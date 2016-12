Società gestisce discarica per rifiuti a Collegno (Torino)

Roma, 21 dic. (askanews) - Iren acquisisce il 100% di Ricupero Ecologici Industriali. Lo comunica la multiutility con sede a Reggio Emilia, sottolineando che, dopo il term-sheet firmato il 4 novembre, è stato firmato "il contratto per l'acquisto del 100% del capitale di Ricupero Ecologici Industriali Srl, a oggi detenuto da Derichebourg Environment".

La società acquisita dalla controllata Iren Ambiente "è proprietaria e gestisce una discarica per rifiuti anche pericolosi stabili, a esclusione di quelli urbani, nel Comune di Collegno (Torino), con un estensione pari a circa 59mila metri quadri". L'impianto, "non ancora avviato e quindi privo di criticità sotto l'aspetto ambientale, rappresenta una significativa opportunità di crescita per il gruppo e consentirà di programmare adeguatamente l'attività di sviluppo commerciale con una prospettiva di medio e lungo termine".

Il 100% del patrimonio netto di Ricupero Ecologici Industriali è stato valutato pari a circa 6,1 milioni e, "includendo i debiti finanziari della società e tenendo conto della profittabilità attesa a regime, l'acquisizione risulta migliorativa rispetto al rapporto Pfn-Ebitda del gruppo". L'iniziativa "ha una forte valenza industriale: l'impianto è all'interno delle aree di riferimento nelle quali Iren opera e garantirà una migliore integrazione e utilizzo dei suoi asset di trattamento e smaltimento nonchè un bilanciamento fra l'attività di intermediazione di rifiuti, già fortemente sviluppata dalla controllata Iren Ambiente e l'attività di smaltimento".

