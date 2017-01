Inseguimento per strade di Torino a Capodanno: giovane arrestato

Non si ferma all'alt. Condannato per direttissima a dieci mesi

Torino, 3 gen. (askanews) - Inseguimento per le strade di Torino nella notte di capodanno. Un giovane di origine sinti di 18 anni non si è fermato all'alt della guardia di Finanza e ha continuato a viaggiare a forte velocità lungo corso Maroncelli a bordo di un'Audi RS 6. Per tentare di fermarne la corsa i baschi verdi hanno sparato anche alcuni colpi in aria. Ma a concludere la fuga, nel comune di Nichelino, è stato un cordolo stradale che ha provocato la foratura di uno pneumatico dell'auto del giovane. Con il ragazzo viaggiavano altre due persone, un coetaneo e una ragazza di 20 anni, che sono rimaste leggermente ferite nell'urto. Il conducente è stato arrestato e, giudicato con rito per direttissima, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.